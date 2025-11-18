پخش زنده
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان یزد: برای نوسازی تجهیزات کشاورزی، مبلغ ۱۸۸ میلیارد تومان از محل منابع داخلی بانک کشاورزی، برای پرداخت تسهیلات مکانیزاسیون در استان یزد تخصیص یافت.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، اکبر شیخعلیشاهی گفت: این تسهیلات با نرخ سود ۲۳ درصد و بازه بازپرداخت ۴ ساله، در اختیار متقاضیان بخشهای مختلف کشاورزی شامل زراعت، باغبانی، پرورش طیور و دامپروری قرار خواهد گرفت.
وی هدف از این اقدام را مکانیزه کردن فرآیند تولید و افزایش بهرهوری با هدف خودکفایی و توسعه پایدار در بخش کشاورزی عنوان کرد.
وی ادامه داد: طیف وسیعی از نیازهای تجهیزاتی شامل خرید تراکتور، ادوات دنبالهبند، تجهیزات مدرن گلخانهای، همچنین نوسازی و بهسازی واحدهای دامداری و مرغداری برای خرید اقلامی مانند، دانخوری، آبخوری، اتوماسیون تهویه، فیدرمیکسر و سایر ماشینآلات مرتبط تحت پوشش این طرح قرار دارد.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان یزد گفت: انتظار میرود با تزریق این منابع، گام موثری در جهت توسعه و ارتقای صنعت کشاورزی استان یزد برداشته شود.
شیخعلیشاهی افزود: متقاضیان اخذ تسهیلات میتوانند با مراجعه به ادارات جهادکشاورزی در شهرستان مربوط، نسبت به ثبت درخواست و پیگیری اخذ تسهیلات اقدامات لازم را انجام دهند.