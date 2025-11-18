به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، اکبر شیخعلیشاهی گفت: این تسهیلات با نرخ سود ۲۳ درصد و بازه بازپرداخت ۴ ساله، در اختیار متقاضیان بخش‌های مختلف کشاورزی شامل زراعت، باغبانی، پرورش طیور و دامپروری قرار خواهد گرفت.

وی هدف از این اقدام را مکانیزه کردن فرآیند تولید و افزایش بهره‌وری با هدف خودکفایی و توسعه پایدار در بخش کشاورزی عنوان کرد.

وی ادامه داد: طیف وسیعی از نیاز‌های تجهیزاتی شامل خرید تراکتور، ادوات دنباله‌بند، تجهیزات مدرن گلخانه‌ای، همچنین نوسازی و بهسازی واحد‌های دامداری و مرغداری برای خرید اقلامی مانند، دانخوری، آبخوری، اتوماسیون تهویه، فیدرمیکسر و سایر ماشین‌آلات مرتبط تحت پوشش این طرح قرار دارد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان یزد گفت: انتظار می‌رود با تزریق این منابع، گام موثری در جهت توسعه و ارتقای صنعت کشاورزی استان یزد برداشته شود.

شیخعلیشاهی افزود: متقاضیان اخذ تسهیلات می‌توانند با مراجعه به ادارات جهادکشاورزی در شهرستان مربوط، نسبت به ثبت درخواست و پیگیری اخذ تسهیلات اقدامات لازم را انجام دهند.