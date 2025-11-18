پخش زنده
مدیرکل شیلات استان بوشهر گفت: برداشت میگوی پرورشی از استخر ذخیره آب کشاورزی با استفاده از روش جدید و نوآور برای اولین بار در استان بوشهر انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، عقیل امینی افزود: آبزی پروران استان بوشهر همانند سالهای گذشته با وجود بیماری نه تنها از تولید دست نکشیدند بلکه روش جدید بتونی شدن استخرها را هم ایجاد کردند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در ۱۳ مرکز پرورش میگوی استان بوشهر پرورش و برداشت میگو در حال انجام است، اضافه کرد: گسترش بیماریهای نوظهور باعث تغییراتی بسیار وسیعی در مرکزهای پرورش میگو شد که این تغییرات شامل لاینر، نوزاد گاهی و بتونی شدن مزارع است.
مدیرکل شیلات استان در ادامه انجام تغییرات در مراکز پرورشی را سبب بهبود برداشت دانست و بیان کرد: با توجه به اینکه امسال سطح زیر کشت ۴ هزارو ۹۰۰ هکتار بود، تا کنون بیش از ۱۲ هزار تن میگو از مزارع پرورش میگوی استان برداشت شده است.