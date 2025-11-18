پخش زنده
امروز: -
برنامه های «عصر صبا»، با موضوع اضطراب و راه های مدیریت آن در خانه، محل کار و ارتباطات اجتماعی و «روستا دوستا»، با معرفی روستای خیرک در استان بوشهر، امروز از رادیو صبا پخش می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «عصر صبا» با رویکردی گفتوگو محور و صمیمی به سراغ یکی از چالشهای مهم زندگی امروز میرود، اضطراب و راههای مدیریت آن در خانه، محل کار و ارتباطات اجتماعی.
در این قسمت، «عصر صبا» تلاش میکند تا با زبانی قابلفهم و فضایی آرام، مخاطبان را به بازنگری در سبک زندگی و شیوه مواجهه با تنشهای روزانه دعوت کند. این برنامه با طرح پرسشهایی ساده، اما تأثیرگذار، به تجربههای واقعی شنوندگان درباره اضطراب میپردازد. پرسشهایی مانند «بیشترین اضطرابی که در زندگی تحمل کردهاید چه بوده؟» یا «اگر قرار بود اضطراب خود را به کسی منتقل کنید، آن فرد کیست و چرا؟» زمینهای برای گفتوگوی آزاد، صریح و گاه طنزآمیز میان مخاطبان و عوامل برنامه فراهم میسازد.
این برنامه از طریق تعامل با مخاطبان نشانههای هشداردهنده فشار روانی، اهمیت گفتوگو درباره احساسات و نقش حمایت اجتماعی در کاهش تنشها اشاره میکنند. «عصر صبا» در این قسمت میکوشد نشان دهد که اضطراب، بخشی طبیعی از زندگی است و با استفاده از مهارتهایی ساده مانند مدیریت تنفس، برنامهریزی روزانه و گفتوگو با افراد مورد اعتماد، میتوان آن را کنترل و از شدت آن کاست.
شنوندگان میتوانند از طریق پیامک، تماس تلفنی و پیامرسانهای رادیو، تجربهها، دغدغهها و راهکارهای خود را با برنامه در میان بگذارند و در فضایی تعاملی و دوستانه، بخشی از گفتوگوی سلامتمحور این برنامه باشند.
برنامه «عصر صبا»، به تهیهکنندگی رضا عزتی و اجرای مهدی پر، شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۷، روی موج FM ۱۰۵،۵، از رادیو صبا پخش میشود.
روستای خیرک در بوشهر با تالابهای سرزنده، پرندگان مهاجر، نخلستانهای کهن و فرهنگی غنی از موسیقی، صنایع دستی و آیینهای جنوب، یکی از متفاوتترین مقصدهای روستایی ایران است؛ جایی که برنامه «روستا دوستا»، شنوندگان را با زیباییهای طبیعی و میراث فرهنگی آن آشنا میکند.
منطقهای که در مجاورت تالابها و زیستبومهای حفاظتشده قرار دارد و زیستگاه انواع پرندگان مهاجر است. خیرک با معماری سنتی، صنایع دستی بومی و موسیقی محلی، تصویری زنده و پررنگ از فرهنگ جنوب ایران ارائه میکند.
در این برنامه، علاوه بر معرفی جاذبههای طبیعی تالابها، به چشماندازهای دیگری همچون نخلستانهای قدیمی، باغهای گرمسیری، مسیرهای طبیعتگردی، چشمههای محلی، نیزارهای گسترده و چشماندازهای ساحلی پرداخته میشود. همچنین بازارچههای محلی، شیوههای صید سنتی، آیینهای بندری، غذاهای بومی و مراسم آیینی از جمله جاذبههای فرهنگی روستا هستند که رنگوبوی زندگی مردم خیرک را به شنوندگان نشان میدهد.
بخش دیگری از برنامه به پیشینه تاریخی روستا اختصاص دارد، از روایتهای قدیمی درباره شکلگیری خیرک و نقش آن در دادوستدهای محلی گرفته تا معرفی بناهای سنتی و آثار کوچک، اما ارزشمند تاریخی که هویت دیرینه این روستای جنوبی را زنده نگه داشته است. اهمیت حفاظت از محیط زیست، تالابها و میراث فرهنگی نیز از محورهای اصلی این قسمت خواهد بود.
شنوندگان میتوانند از طریق پیامک و پیامرسانهای رادیو در گفتوگوهای برنامه شرکت کنند.
این برنامه به تهیهکنندگی نازنین حاجسیفالله و با اجرای مهدی پر، شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۵ پخش میشود.