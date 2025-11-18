در نشستی در سلماس اصول پدافند غیرعامل و نقشی اساسی آن در حفاظت و حراست از زیرساخت‌های حیاتی آذربایجان غربی بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیر کل پدافند غیرعامل استانداری آذربایجان غربی در جلسه پدافند غیر عامل سلماس با تاکید برلزوم رعایت اصول پدافند غیرعامل و نقشی اساسی آن در حفظ و حراست از زیرساخت‌های حیاتی استان و اصول شناسایی، رصد و کاهش تهدیدات هر یک از حوزه‌ها به شکل تمثیلی پرداخت.

داود آقایی آمادگی کافی را منوط به برگزاری رزمایش‌ها در شرایط عادی دانست و تصریح کرد: برای آمادگی کامل می‌بایست با تدابیر از قبل پیش‌بینی‌شده همچون برگزاری رزمایش‌های متنوع، آگاهی مردم را بالا برد و تاب‌آوری و دید آنان را وسعت بخشید.

او ادامه داد: در صورت بروز تهدید باید به مواردی، چون جبران حادثه، برنامه‌ریزی، جایگزینی، استمرار خدمات و نظم در برنامه‌ها را جدی گرفت.

یعقوب رضا زاده نماینده سلماس در مجلس شورای اسلامی نیز به اقدامات کمیسون امنیت ملی مجلس در جهت تهدیدات دشمنان اشاره کرد و گفت:طرح‌های لازم در حال تدوین در مقابل تهدیدات دشمنان هستیم

علی علایی فرماندار سلماس هم از آمادگی این شهرستان در مقابل حوادث و تهدیدات خبر داد.