به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، دادستانی کل آنکارا در چارچوب پروندۀ سازمان فتو، عامل کودتای نافرجام ۲۰۱۶ میلادی در ترکیه در بخش تحقیقات در فرماندهی نیروی زمینی این کشور برای ۲۲ نفر حکم بازداشت صادر کرد.

بر اساس اعلام دادستانی کل آنکارا این افراد با سازمان فتو که از آن بعنوان سازمان تروریستی یاد شده ارتباط مستقیم داشته و بطور سازماندهی شده در فرماندهی نیروی زمینی رخنه کرده‌اند.

گفته شده است این افراد با استفاده از برنامه‌های رمزگذاری شدۀ اینترنتی با رهبران و مسئولان ارشد این سازمان ارتباط داشته‌اند.

طبق اطلاعات اعلام شده این ۲۲ نفر شامل ۸ نظامی مشغول به کار، ۶ نظامی بازنشسته، ۴ نظامی اخراجی و ۴ پرسنل غیرنظامی هستند.

شایان ذکر است در عملیات پلیس ترکیه علیه عاملین کودتا و افراد مرتبط با آنان که سال ۲۰۱۶ بدین سو همچنان ادامه دارد تاکنون بیش از ۱۵۰ هزار نفر بازداشت و محاکمه شده‌اند.