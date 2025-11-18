پخش زنده
مدیرعامل ایرانخودرو توسعه خودروهای برقی را مستلزم حمایت از خریداران عنوان کرد و گفت: متاسفانه براساس سیاستهای پیشین وزارت صمت هزار خودرو برقی وارد شد اما به دلیل نبود حمایت دولت از خریداران، بخشی از آن هنوز به فروش نرفته است.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا وسیما، عادل پیرمحمدی کاهش مصرف بنزین را وابسته به سه اقدام اصلی شامل اصلاح قیمت انرژی، اسقاط خودروهای فرسوده و ارتقای بن سازه(پلتفرم) و موتور خودروهای جدید دانست و گفت: ۲.۵ میلیون خودروی کاربراتوری با مصرف بالای ۱۴ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر در کشور تردد میکنند. بدون حذف این ناوگان، هیچ برنامهای موفق نخواهد شد.
پیرمحمدی در عین حال تصریح کرد: اکتان پایین سوخت موجود در کشور، سبب مصرف زیاد سوخت، آلودگی بسیار زیاد و از بین رفتن موتور خودروها میشود که رفع این مشکل و ارتقای استاندارد سوخت نیز دارای اهمیت بالایی است.
وی افزود: سقف توان ارتقای موتورهای احتراق داخلی در دنیا تقریبا به انتها رسیده و برای جهش واقعی در کاهش مصرف سوخت باید به سمت تولید خودروهای هیبریدی رفت.
مدیرعامل ایرانخودرو با بیان اینکه برنامه توسعه خودروهای هیبرید از سال گذشته در این شرکت آغاز شده، گفت: بخشی از خطهای مربوط نیز در حال راهاندازی است.
پیرمحمدی افزود: برای توسعه هیبرید، موضوع باتری نیازمند سرمایهگذاری۵۰ تا ۱۰۰ میلیون دلاری بسته به عمق ساخت داخل است که ایرانخودرو حاضر به انجام آن است، اما تامین ارز آن نیازمند حمایت و تامین از سوی دولت محترم است.
وی با بیان اینکه ایرانخودرو برنامهریزی دقیقی در اینخصوص دارد، اظهار کرد: علاوه بر توسعه خودرو هیبرید، موتورهای فعلی این شرکت کممصرفتر خواهد شد و البته نمیتوان انتظار داشت خودرو احتراق داخلی حرکت کند و مصرف سوخت آن صفر باشد.
وی ادامه داد: برای توسعه خودروهای برقی نیز در صورت حمایت دولت از خریداران آن مانند سایر کشورهای دنیا، حاضر به سرمایهگذاری هستیم. حمایت از خریداران و اختصاص یارانه به آنها برای خرید خودرو برقی بسیار مهم است؛ ایرانخودرو تجربه خوبی در زمینه واردات و فروش خودرو برقی ندارد و متاسفانه براساس سیاستهای پیشین وزارت صمت هزار خودرو برقی وارد شد، اما به دلیل عدم حمایت دولت از خریداران، بخشی از آن هنوز به فروش نرفته است.
مدیرعامل ایرانخودرو با اشاره به نتایج تست میدانی این شرکت اعلام کرد: مصرف سوخت خودروهای هیبریدی بیش از ۳۵ درصد کمتر از نمونه بنزینی است و با فنآوری هیبرید به راحتی میتوانیم مصرف را به زیر پنج لیتر برسانیم.
وی گفت: طرح های هیبریدی ایرانخودرو در حوزه موتور، گیربکس و بن سازه(پلتفرم) در جریان است و از سال آینده امکان تولید روزانه ۱۰۰۰ خودرو هیبریدی وجود دارد که تا پایان سال به ۲۰۰۰ دستگاه خواهد رسید؛ موتور هیبرید ضمن کاهش مصرف سوخت، سبب افزایش قدرت و توان خودرو نیز میشود.
نیاز به سرمایهگذاری ۲۰۰ میلیون دلاری در گیربکس هیبرید
پیرمحمدی اعلام کرد: طراحی و کسب دانش فنی گیربکسهای هیبریدی آغاز شده، اما برای داخلیسازی کامل آن به ۲۰۰ میلیون دلار سرمایهگذاری نیاز است. اگر این سرمایهگذاری انجام شود، ایران ششمین کشور تولیدکننده این گیربکسها خواهد شد. اکنون مجبوریم واردات انجام دهیم که ارزبری بالایی دارد.
وی برنامه تولید ایرانخودرو را تکمیل طرح تارای هیبریدی در نیمه اول سال آینده و آمادگی برای تولید انبوه از نیمه دوم، ظرفیتسازی برای تولید سالانه ۱۵ هزار دستگاه هیبرید در فاز اول (قابل افزایش تا ۲۵۰ هزار دستگاه در صورت کشش بازار)، تبدیل بن سازه های جدید داخلی، از جمله تارا و ریرا، به نسخههای هیبریدی و هیبریدسازی خودروهای CKD برای کاهش مصرف و آلایندگی اعلام کرد.
پیرمحمدی تاکید کرد: دولت باید از مصرفکنندگان خودروهای هیبریدی با مشوقهایی مانند حذف مالیات بر ارزش افزوده یا یارانه خرید حمایت کند، زیرا اختلاف قیمت این خودروها با نمونههای بنزینی بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ دلار است.