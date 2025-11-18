در سیاست‌گذاری‌های کلانِ استان اردبیل ، گردشگری به‌عنوان یکی از پایه‌های توسعه پایدار تعریف شده و برگزاری همایشِ بین المللیِ سرمایه گذاری در استان با فراهم کردنِ ۳۰۴ فرصتِ سرمایه گذاری، می‌تواند اردبیل را در حوزه‌های مختلفِ اقتصادی، کشاورزی، گردشگری و فرهنگی در بین استان ها، رشد و ارتقا دهد.

اردبیل با ۳۰۴ فرصت جدید، آماده جهش بزرگ در گردشگری و سرمایه‌گذاری

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل استان اردبیل سالیانه با حدود ۶ میلیون گردشگر و بیش از ۱۵ هزار تختِ اقامتی، از قطب‌های مهمِ گردشگریِ کشور است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل گفت: با توجه به برگزاری همایش بین‌المللی توسعه سرمایه‌گذاری استان، این اداره‌کل با همکاری سایر دستگاه‌ها و در قالب کمیته تخصصی گردشگری، تاکنون ۱۱۰ فرصت مشخص سرمایه‌گذاری و حدود ۲۴ فرصت بی‌نام برای جذب سرمایه‌گذاری حوزه گردشگری احصا کرده است تا در این همایش ارائه شود.

وی گفت: این فرصت‌ها شامل انواع تأسیسات گردشگری مانند هتل، مجتمع‌های تفریحی و اقامتی، مراکز آب‌درمانی، هتل‌آپارتمان و بوم‌گردی است. در این زمینه استعلامات لازم از دستگاه‌های مرتبط از جمله شرکت‌های گاز، برق و مخابرات انجام شده و این پروژه‌ها آماده واگذاری به سرمایه‌گذاران هستند.

جباری خاطرنشان کرد: در کنار معرفی فرصت‌ها، تجربه‌های موفق سرمایه‌گذاری در استان نیز در نمایشگاه جانبی همایش ارائه خواهد شد تا سرمایه‌گذاران با اطمینان خاطر نسبت به حضور در استان تصمیم‌گیری کنند. همچنین «میز مشاوره سرمایه‌گذاری» برای پاسخگویی به پرسش‌های حقوقی، مالیاتی و فنی سرمایه‌گذاران و نشست تخصصی گردشگری در حاشیه این همایش برگزار می‌شود تا فرصت‌های بی‌نام سرمایه‌گذاری و مشوق‌های قانونی معرفی شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل از اختصاص چهار هزار میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از سرمایه‌گذاری حوزه گردشگری اردبیل از محل صندوق توسعه ملی و سفر رئیس‌جمهور به استان، خبر داد و یادآور شد: در این رویداد، نمایندگان وزارت میراث‌فرهنگی از جمله مدیرکل دفتر تسهیلات و امور اقتصادی حضور خواهند داشت تا در تسهیل جذب سرمایه‌گذار ایفای نقش کنند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اردبیل با اشاره به مذاکرات انجام‌شده با هلدینگ‌های بزرگ گردشگری افزود: تاکنون هشت هلدینگ گردشگری کشور برای اجرای پروژه‌هایی با ارزش حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان در استان اعلام آمادگی کرده‌اند. این پروژه‌ها شامل احداث هتل‌های پنج‌ستاره، دهکده‌های سلامت، مجتمع‌های گردشگری و اجرای تور‌های ورودی به استان است.

وی اضافه کرد: بخش قابل‌توجهی از این پروژه‌ها هم‌زمان با برگزاری همایش بین‌المللی توسعه سرمایه‌گذاری استان، کلنگ‌زنی یا تفاهم‌نامه‌های همکاری آنها امضا خواهد شد.

جباری با اشاره به استقبال روزافزون سرمایه‌گذاران از حوزه گردشگری استان گفت: تاکنون ۳۵ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در این حوزه انجام شده و برخی از طرح‌ها بین ۲۰ تا ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند. این حجم از سرمایه‌گذاری نشان‌دهنده جذابیت و بازدهی بالای صنعت گردشگری در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی است.

وی افزود: تلاش داریم در همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری استان اردبیل، سرمایه‌گذاران موفق در حوزه گردشگری نیز حضور داشته باشند تا ضمن معرفی طرح‌های خود، تجربه‌ها و عوامل موفقیت خود را با سایر فعالان اقتصادی به اشتراک بگذارند.