آزادسازی ۱۵ هکتار از اراضی شهرکهای صنعتی قزوین
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین از آزادسازی ۱۵ هکتار از اراضی شهرکها و نواحی صنعتی استان در راستای جذب سرمایهگذاران دارای اهلیت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
؛ شهریار کشاورز در جلسه کارگروه رسیدگی به قراردادهای راکد و خلع ید اراضی غیرفعال گفت: از ابتدای امسال تاکنون با برگزاری مستمر جلسات پایش و کارگروههای مربوطه، ۶۱ پرونده قرارداد واگذاری راکد مورد بررسی حقوقی قرار گرفته که ۱۶ قرارداد به مساحت ۱۵ هکتار منجر به خلع ید و آزادسازی اراضی شده است.
به گفته کشاورز، این اراضی به سرمایهگذاران واجد صلاحیت واگذار شده یا در مرحله واگذاری قرار دارد.
وی با تأکید بر اینکه برای آمادهسازی اراضی شهرکهای صنعتی اعتبارات دولتی هزینه شده است،گفت: سرمایهگذارانی که به تعهدات خود در ساخت و راهاندازی واحدهای تولیدی عمل نکنند، موجب اتلاف منابع میشوند و در صورت عدم اجرای تعهدات در مهلتهای مقرر، حق بهرهبرداری آنان سلب و زمین به سرمایهگذاران جدید واگذار خواهد شد.
تا پایان سال جاری، بیش از ۳۰ پرونده دیگر در جلسات کارگروه فسخ قراردادهای راکد بررسی و تعیین تکلیف خواهد شد.