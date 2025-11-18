پخش زنده
دادستان ایذه گفت: برای تغییر چهره شهر و ارتقای سطح خدماترسانی به مردم، نیازمند تدوین و اجرای برنامهای مدون است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، صادق دقیقیان در نشست کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه دادسرای این شهرستان که با موضوع بررسی برنامههای شورای شهر و شهرداری برگزار شد، گفت: برای تغییر چهره شهر و ارتقای سطح خدماترسانی به مردم، نیاز به برنامهای مدون است.
وی با اشاره به افزایش مدت خدمت این دوره از شورای شهر، آن را فرصتی مناسب برای خدمترسانی بهتر دانست و اظهار داشت: با توجه به زمان باقیمانده، زمینه لازم برای اجرای طرحها کماکان وجود دارد.
دقیقیان در بخش دیگری از سخنان خود، بر نیاز به اقدامات تحولآفرین در زمینه مسائل زیرساختی و فضاهای تفریحی تأکید و تصریح کرد: شهرداری میتواند با بهرهگیری از جاذبههای گردشگری، ضمن ایجاد اشتغال، زمینه جذب سرمایه و رونق اقتصادی را فراهم آورد.
برگزاری برنامههای فرهنگی و نشاطآفرین عمومی از دیگر موضوعاتی بود که دادستان ایذه بر آن تأکید کرد و گفت: این برنامهها باید با برنامهریزی دقیق و در چارچوبی مناسب، بهطور مستمر در شهر اجرا شود تا ضمن ایجاد نشاط و شادابی، آموزشهای فرهنگی، تربیتی و اجتماعی نیز به شهروندان ارائه شود.
دقیقیان تأکید کرد: دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان با هدف تأمین آسایش و رضایتمندی مردم از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.
در ادامه این جلسه اعضای شورای اسلامی شهر و معاون شهردار گزارشی از برنامهها و طرحهای اجراشده در این دوره ارائه کردند.
در پایان مقرر شد ظرف یکماه آینده طرحهایی که پیشتر تصویب شده، اما هنوز اجرایی نشدهاند، با رعایت ضوابط و قید فوریت، اجرایی شوند. همچنین در سایر موضوعات، در صورت نیاز به تدوین و تصویب لایحه، اقدامات لازم انجام پذیرد.
همچنین مقرر شد جلسه بعدی کارگروه جهت بررسی روند اجرایی مصوبات، هفته آینده برگزار شود.