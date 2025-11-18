به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ علی پرتونیاگفت: از مجموع ۱۹ مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی در حال بهره برداری در جاده‌های مواصلاتی استان، ۱۴ باب دارای رمپ مناسب برای استفاده افراد دارای معلولیت است و مناسب‌سازی سایر مجتمع‌ها نیز در دست اقدام و پیگیری قرار دارد.

وی افزود: این اقدام با هدف ارتقای خدمات‌دهی به کاربران جاده‌ای به‌ویژه معلولان و سالمندان و در راستای اجرای عدالت خدماتی و استانداردسازی امکانات رفاهی بین‌راهی انجام می‌شود.

پرتونیا تصریح کرد: در مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین راهی که در حال احداث هستند، دریافت تأییدیه مناسب‌سازی از اداره‌کل بهزیستی، پیش از صدور پروانه بهره‌برداری الزامی است.

وی ادامه داد: مناسب‌سازی مجتمع‌های خدماتی رفاهی برای بهره‌مندی تمامی کاربران جاده‌ای، به‌منظور ارتقای سطح خدمات‌دهی امری ضروری است و به‌صورت ویژه در برنامه‌های اداره‌کل قرار دارد و طی بازدید‌های دوره‌ای کارشناسان مورد بررسی قرار می‌گیرد.