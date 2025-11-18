به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، چهارمین کنگره بین‌المللی جراحی سرطان به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با حضور اساتید و جراحان برجسته داخلی و خارجی از ۲۸ تا ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۴ در تالار شهدا دانشگاه برگزار می‌شود.

این رویداد علمی که فرصتی ارزشمند برای تبادل دانش، ارائه آخرین یافته‌های علمی و بررسی پیشرفت‌های نوین حوزه جراحی سرطان است، برای گروه وسیعی از متخصصان و گروه‌های درمانی از جمله جراحی عمومی و زیر مجموعه‌های آن، جراحی زنان و زیر مجموعه‌های آن، رادیولوژی و زیر مجموعه‌های آن، اورولوژی و زیر مجموعه‌های آن، داخلی و زیر مجموعه‌های آن، بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، هماتولوژی و انکولوژی، رادیوتراپی و انکولوژی، پزشکی هسته‌ای، آسیب‌شناسی و پرستاری طراحی شده است.

محور‌های کنگره شامل سرطان‌های زنان، سرطان‌های مری، سرطان‌های معده، سرطان‌های پستان، سرطان‌های تیروئید، اپیدمیولوژی سرطان، سرطان‌های اورولوژی، تومور‌های رتروپریتوان، سرطان‌های کولورکتال، سرطان‌های سر و گردن، راه‌های مبارزه با سرطان، ایمینوتراپی در درمان سرطان‌ها، درمان‌های نوین در انواع سرطان‌ها، استفاده از رادیو دارو‌ها در تشخیص و درمان سرطان‌ها و درمان‌های کمکی رادیوتراپی و شیمی درمانی بصورت نئواجوانت و اجوانت در درمان انواع سرطان‌ها می‌باشد.

در چهارمین کنگره بین‌المللی جراحی سرطان برای شرکت‌کنندگان واجد شرایط، امتیاز بازآموزی نیز در نظر گرفته شده است و پژوهشگران، اساتید و جراحان و علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به وبسایت رسمی کنگره به نشانی Ahvaz۴thICSO.ajums.ac.ir مراجعه کنند.