به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ این رزمایش به صورت ترکیبی برابر تدابیر معاونت عملیات و اداره بهداشت و درمان نزاجا در قرارگاه منطقه‌ای شمال غرب ارتش با محوریت بیمارستان منطقه‌ای ۵۲۳ ارتش در ارومیه انجام شد.

در این رزمایش، طبق زنجیره امداد و انتقال، ابتدا خود امدادی و دگر امدادی بر روی مجروحین ترومایی انجام شد و بعد از آن رزمایش با تریاژ و امداد رسانی امدادگران ادامه یافت.

در این رزمایش زنجیره تخلیه مجروحین از ابتدا تا بیمارستان منطقه‌ای به نحو احسن انجام شد که در آن بعد از انتقال مجروحین بدحال توسط چند دستگاه خودروی آمبولانس و یک سورتی پرواز بالگرد، یگانه‌های جنگ نوین برای زدودن آثار شیمیایی دشمنان نیز وارد عمل شده و ماموریت خود را انجام دادند.