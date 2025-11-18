همایش روز جهانی قربانیان حادثه ترافیکی با حضور ۱۵۰ نفر از دانش‌آموزان هنرستان شهید چمران و با همکاری فرمانداری، شورا و شهرداری ویژه میبد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، سرهنگ شیرغلامی رئیس پلیس راهور میبد در همایش قربانیان حادثه ترافیکی میبد، گفت: هر فرد از خانواده، سرمایه اجتماعی جامعه است و حیات و نفس کشیدن او سرمایه انسانی کشور محسوب می‌شود. وی افزود: متأسفانه هرسال تعدادی از هموطنانمان بر اثر حوادث ترافیکی جان خود را از دست می‌دهند یا دچار معلولیت می‌شوند که این امر خسارت‌های جبران‌ناپذیری برای خانواده و کشور ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به دانش‌آموزان حاضر در مراسم افزود: شما نسل آینده کشور هستید و در صورت استفاده از موتورسیکلت باید حتماً از کلاه ایمنی استفاده کنید تا سلامت جسم و روح خود، آینده و شغل‌تان حفظ شود.

سرهنگ شیرغلامی همچنین تأکید کرد: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی نه تنها به حفظ جان خود شما کمک می‌کند، بلکه سرمایه اجتماعی و امنیت خانواده و کشور را نیز تضمین می‌کند.

در این همایش که با همکاری شورا و شهرداری و فرمانداری ویژه میبد برگزار شد، قاسم دهقانی معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ویژه، گزارشی از آمار تصادفات ترافیکی شهرستان ارائه کرد و بر ضرورت آموزش مستمر فرهنگ ترافیک و ارتقای ایمنی در میان نوجوانان و جوانان تأکید کرد.