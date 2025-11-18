سرطان دومین عامل مرگ‌ومیر در ایران است و سهم استان زنجان از این آمار، بالاتر از میانگین کشوری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زنجان گفت: سرطان، دومین علت مرگ در سطح کشور و این استان بوده و روند بروز آن در استان از شیب معناداری برخوردار است.

صائینی افزود: درحالیکه سرطان در کشور به طور میانگین موجب ۱۳.۶ درصد از موارد مرگ و میر است، این رقم در استان زنجان به ۱۶.۵ درصد می‌رسد.

وی با اشاره به دشواری جمع آوری آمار‌های مربوط به این حوزه، گفت: تغییر روش ثبت آمار سرطان از «مبتنی بر پاتولوژی» به مبتنی بر جمعیت در تمامی مراکز ارائه‌دهنده خدمت عاملی برای دشواری در جمع‌آوری و راستی‌آزمایی آمارهاست.

معاون بهداشتی دانشگاه عوم پزشکی زنجان اضافه کرد: این روش اگرچه کامل‌تر است، اما به دلیل ثبت اطلاعات از تمام مراکز درمانی، بیمارستان‌ها و حتی کلینیک‌های خصوصی، ممکن است منجر به بیش‌نمایی موقت آمار به دلیل ثبت موارد تکراری شود و همکاران ما در حوزه بیماری‌های غیرواگیر برای رفع این مشکل و ارائه دقیق‌ترین آمار، زحمات فراوانی متحمل می‌شوند.

صائینی، به تشریح برنامه‌های غربالگری پرداخت و افزود: غربالگری باید بر اساس معیار‌های دقیقی از جمله «افزایش طول عمر» و «کیفیت زندگی» افراد پس از تشخیص انجام شود.

وی اظهار داشت: خوشبختانه با همکاری و پشتیبانی مالی انجمن خیریه مهرانه زنجان، توانستیم غربالگری سرطان پستان را برای گروه‌های هدف در شهرستان زنجان به ۱۰۰ درصد برسانیم.

به گفته وی، هزینه تست‌های مثبت که نیاز به پیگیری در بخش خصوصی دارند، توسط این موسسه پرداخت می‌شود.

وی با اشاره به تقویت زیرساخت‌های تشخیصی سرطان در استان در سطح دولتی خاطر نشان کرد: با پیگیری‌های انجام شده به زودی شاهد راه‌اندازی مجدد و تجهیز بخش غربالگری سطح دو در بیمارستان ولیعصر با دستگاه‌های جدید ماموگرافی، کولونوسکوپی و آندوسکوپی خواهیم بود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان خاطر نشان کرد: همچنین، شهرستان ابهر نیز به عنوان یک قطب برای پوشش دادن به شهرستان‌های همجوار تقویت خواهد شد.

وی یادآور شد: مقابله با سرطان، اقدامی همه‌جانبه است و ما با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها، در تلاشیم تا خدمات بهداشتی و درمانی شایسته‌ای را به مردم استان ارائه دهیم.