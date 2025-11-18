به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ شب گذشته ارتفاعات دهستان اشکور در شهرستان رامسر شاهد بارش برف بود، بارش برف در این منطقه کوهستانی که از مناطق خوش آب و هوای استان مازندران محسوب می‌شود، مناظر زیبایی را پدید آورده است.



دهستان اشکور از مناطق ییلاقی و خوش آب و هوای شهرستان رامسر است که همه ساله در فصول سرد سال شاهد بارش برف در ارتفاعات خود می‌باشد.



این دهستان با ۱۱ روستا در فاصله ۱۲۰ کیلومتری از مرکز شهرستان رامسر واقع شده و راه اصلی دسترسی به آن از طریق استان گیلان است.