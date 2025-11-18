پخش زنده
امروز: -
رئیس مجمع نمایندگان استان یزد بازگرداندن حسابهای صنایع بزرگ معدنی به استان یزد را به منظور افزایش منابع و حمایت از اقتصاد محلی خواستار شد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد ، جوکار در نشست مشترک مجمع نمایندگان استان یزد با روسای بانکهای با قدردانی از اقدام بانکها در همراهی با برنامههای اقتصادی استان، این همکاری را گامی مثبت و امیدبخش برای تقویت تولید و صنایع کوچک دانست.
جوکار با اشاره به گلایههای مطرحشده از سوی صنایع بزرگ معدنی استان در زمینهٔ حمایت بانکی، اظهار داشت: این صنایع طبق قانون موظفند حسابهای مالی خود را در داخل استان متمرکز کنند. با این اقدام، نقدینگی استان افزایش پیدا میکند و بانکها میتوانند منابع تازهای برای حمایت از تولید و صنایع کوچک و خرد بیابند.
وی تأکید کرد: توجه به صنایع کوچک و جلوگیری از ورشکستگی آنها یکی از محورهای جدی سیاستهای اقتصادی مجلس و مسئولان استان است و افزود: بانکها نباید فقط نقش تأمینکننده مالی را ایفا کنند؛ بلکه باید به عنوان شریک اقتصادی کنار تولیدکنندگان قرار گیرند. همراهی و تعامل با کارآفرینان، خود نوعی حمایت مؤثر و اخلاقی در حکمرانی اقتصادی محسوب میشود.
جوکار با اشاره به ضرورت نوآوری در روابط بانکی و صنعتی خاطرنشان کرد: ما به دنبال حکمرانی از نوع تعاملی و همسطح هستیم، نه از بالا به پایین. بانکها و کارآفرینان باید یک گفتمان مشترک و هماهنگ داشته باشند تا نقدینگی استان در مسیر صحیح هدایت شود.
وی همچنین در پایان سخنان خود از مدیران بانکها خواست تا مشکلات مربوط به پرداخت تسهیلات و تأخیر در اجرای بخشنامهها را با هماهنگی نمایندگان استان مطرح کنند تا در سطح ملی پیگیری و برطرف شود.
وی، با اشاره به ظرفیت بالای کارآفرینان یزدی گفت: با همافزایی بانکها، بخش خصوصی و نمایندگان مردم، یزد میتواند الگویی پیشرو در حکمرانی اقتصادی و حمایت از تولید ملی باشد.