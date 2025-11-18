پخش زنده
امروز: -
اردوی انتخابی تیم ملی تیراندازی تفنگ با حضور دو نماینده از قم برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ فدراسیون تیراندازی جمهوری اسلامی ایران با دعوت محمد زائر رضایی سرمربی تیم ملی تفنگ، دو مرحله اردوی انتخابی و رکوردگیری تیم ملی تفنگ نوجوانان و جوانان در بخش پسران را برگزار میکند.
این اردو با حضور ۲۳ تیرانداز برتر کشور در روزهای ۲۹ و ۳۰ آبان در مجموعه تیراندازی آزادی تهران برگزار خواهد شد.
در این مرحله، از استان قم محمدماهان متولی و امیرعرشیا وصالی در رده سنی نوجوانان حضور دارند تا توانمندی خود را در این اردوی مهم به نمایش بگذارند.