به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیر سازمان پسماند شهرداری بروجرد گفت: در پی اعلام یک خانواده بروجردی مبنی بر اینکه مقادیری از طلا‌های آنان در بین زباله گمشده شده است به‌سرعت عملیات پیداکردن طلا‌ها توسط کارکنان شهرداری در محل دفن زباله‌ها آغاز شد.



شهاب شعبان؛ افزود: با تلاش حدوداً ۶ ساعته در نهایت یکی از کارگران کیسه طلا‌ها را پیدا و تحویل داد.



مدیر سازمان پسماند شهرداری بروجرد گفت: ارزش طلا‌ها حدود پنج میلیارد تومان بود که به صاحبش برگردانده شد.



شعبان افزود: کارگر پاک‌دست شهرداری که طلا‌ها را پیدا کرده بود همسرش در بیمارستان بستری بود و نیاز مالی به پول داشت، صاحب طلا‌ها نیز به پاس اقدام ارزشمند این کارگر هزینه‌های کامل بیمارستان را پرداخت و از کارگران شهرداری تجلیل کرد.