استاندار مازندران در اجلاس استانداران استانهای ساحلی خزر، این دریا را کانون همکاریهای منطقهای خواند و گفت: خزر میتواند به مرکز ثقل توسعه تبدیل شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مهدی یونسی در این اجلاس اظهار داشت: استان مازندران میکوشد دریای خزر را فقط به عنوان خط مرزی نداند، بلکه از جغرافیای ساحلی فراتر رفته و نگاه برونمرزی به دریا داشته باشد. به عقیده ما این دریا مسیری راهبردی است.
وی با اشاره به ظرفیتهای همکاریهای منطقهای افزود: با استفاده از این اجلاس میتوان سامانه مشترک تبادل بنادر جنوب و شمال خزر طراحی شود که سبب افزایش زنجیره تأمین و توسعه تبادلات کانتینری شود.
استاندار مازندران این اجلاس را فرصتی کمنظیر برای همافزایی استانهای ساحلی دانست و گفت: خزر از دیرباز کانون همکاریها بوده و امروز هم میتواند به مرکز ثقل توسعه تبدیل شود.
یونسی در بخش دیگری از سخنان خود به گردشگری سلامت اشاره کرد و گفت: گردشگری سلامت یکی از نیازهای اساسی کشورهای حاشیه دریای خزر است و مازندران آمادگی دارد دبیرخانه گردشگری سلامت در این استان ایجاد شود.
وی در پایان با اشاره به برنامههای توسعهای استان تأکید کرد: ایجاد بانک ژن مشترک محصولات بومی حوزه خزر، تأسیس دانشکده اقتصادی در مازندران و تشکیل صندوق سرمایهگذاری منطقه خزر از جمله برنامههای ماست.