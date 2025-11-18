به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان با اشاره به اجرای طرح گسترده آموزش‌های پیش، هنگام و پس از ازدواج ویژه جوانان استان همدان، گفت: این دوره‌ها در چهار ماهه پایانی سال ۱۴۰۴ برای بیش از ۶ هزار نفر از گروه سنی ۱۵ تا ۳۵ سال در سراسر استان به‌ شکل رایگان برگزار می‌شود.

مهدی چاروسایی افزود: دوره‌ها توسط سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه خانواده و همچنین مراکز مشاوره تخصصی ازدواج در ۱۰ شهرستان استان با رویکرد نهادینه‌سازی آموزش‌های ازدواج و پیشگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق برگزار خواهد شد.

چاروسایی با تأکید بر نقش محوری آموزش در تحکیم بنیان خانواده تأکید کرد: هدف این طرح کمک به فرآیند انتخاب همسر مناسب، تقویت مهارت‌های ارتباطی و افزایش شناخت زوج‌های جوان از یکدیگر است.

معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان تصریح کرد: در این کارگاه‌ها سرفصل‌های:انتخاب همسر و معیار‌های آن، آشنایی با مهارت‌های خودشناسی، روابط زناشویی، مهارت‌های حل مساله، روابط سالم جنسب و رفتار‌های پر خطر، مهارت‌های ارتباطی و مهارت‌های همسر داری به جوانان و زوج‌های جوان اموزش داده می‌شود.

این مسئول گفت: برای اطلاع‌رسانی مؤثر، تبلیغات محیطی و رسانه‌ای در سطح استان آغاز شده است و تلاش می‌شود با جلب مشارکت عمومی، حضور جوانان و زوج‌های جوان در این کارگاه‌ها به حد مطلوب برسد.

چاروسایی افزود: تمامی جوانان و زوج‌های جوان همدانی می‌توانند برای ثبت‌نام در این دوره‌ها به ادارات ورزش و جوانان شهرستان‌ها یا مراکز مشاوره ازدواج و خانواده و یا با مراجعه به سایت؛ hamrah.msy.gov.ir ثبت نام نمایند.