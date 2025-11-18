پخش زنده
امروز: -
دیدار دوستانه تیم منتخب کاتالونیا و تیم ملی فلسطین، هندبال مردان ایران با امارات، فوتبال برزیل و تونس و رده بندی و فینال کشتی فرنگی نمایندگان کشورمان، امروز از شبکه ورزش پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دیدار دوستانه تیم منتخب کاتالونیا و تیم ملی فلسطین، سهشنبه ۲۷ آبان با رویکردی انسانی و در احترام به ۴۰۰ ورزشکار شهید غزه، به صورت زنده از شبکه ورزش پخش میشود.
این دیدار ساعت ۲۱، پخش میشودو هدف آن ادای احترام به ورزشکارانی است که در جریان حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه جان خود را از دست دادهاند.
پیش از این دیدار، استودیو ویژهبرنامه «لذت فوتبال»، از ساعت ۲۰ با حضور کارشناسان و گزارشگران ورزشی، تحلیل شرایط دو تیم و بررسی ابعاد نمادین و ورزشی این مسابقه را در دستور کار خواهد داشت.
شبکه ورزش در ادامه پوشش بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی، رقابت تیم ملی هندبال مردان ایران با امارات را پخش میکند.
تیم ملی هندبال مردان کشورمان در سومین و آخرین بازی خود در مرحله گروهی ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض و برای راهیابی به نیمهنهایی این مسابقات امروز از ساعت ۱۲:۳۰ به مصاف تیم امارات میرود.
این تقابل با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده پخش میشود.
مسابقات هندبال بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی از ۲۲ آبان به میزبانی ریاض آغاز شده و ۳۰ آبان، با معرفی قهرمان در دو بخش مردان و زنان به پایان میرسد.
در ادامه رقابتهای دوستانه فوتبال، امشب تقابل دو تیم برزیل و تونس پخش می شود.
برنامه زنده «لذت فوتبال»، در چارچوب دیدارهای دوستانه فوتبال از ساعت ۲۳، دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال برزیل و تونس را با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده پخش میکند.
در این دیدار تیم برزیل با بازیکنان سرشناس و باتجربه خود تاکتیک هایش را پیش از مسابقات رسمی آزمایش میکند و تونس نیز با هدف آمادهسازی بازیکنان جوان وارد زمین میشود.
برزیل در ۱۰ بازی قبلی، مجموعا ۱۰ گل خورده و ۱۷ گل به ثمر رسانده است.
تونس در ۱۰ بازی قبلی، مجموعا ۹ گل خورده و ۱۹ گل به ثمر رسانده است.
نمایندگان ایران در رشته کشتی فرنگی در چهار وزن نخست ۶۰، ۶۷، ۷۷ و ۸۷، به مصاف حریفان خود در بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی میروند.
شبکه ورزش این مسابقات را از ساعت ۱۸ تا ۲۰، در قالب ویژه برنامه کشورهای اسلامی با گزارشگری اختصاصی و به صورت مستقیم پوشش خواهد داد.
کاروان ورزشی ایران در یازدهمین روز از بازیهای کشورهای اسلامی در ریاض، رقابتهای خود را در کشتی فرنگی آغاز میکند و در انتظار کسب مدالهای خوشرنگ و نتایج درخشان آن است.