بمناسبت هفته کتاب و کتابخوانی ، مسئولان شهرستان تکاب از علی اسلامی شاعر برجسته تکابی تجلیل کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ بمناسبت هفته کتاب و کتابخوانی و با حضور حجت الاسلام مصطفی کوهی امام جمعه، محمدیان معاون فرماندار، باغبانپور رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و عزتی رییس اداره کتابخانه های عمومی از شاعر گرانمایه علی اسلامی تجلیل شد.

علی اسلامی ۷۰ ساله از شعرای بنام شهرستان تکاب است که در کنار حرفه خیاطی اشعار گوناگونی نیز سروده است.

اشعار وی عمدتا در حوزه‌های اجتماعی، دفاع مقدس، ایران و عاشورا است.