

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، یاشار وقار تنها نماینده ایران در مرحله دوم این مسابقات بود که در ۵ ماده ۱۱۰ متر مانع، پرتاب دیسک، پرش با نیزه، پرتاب نیزه و دوی ۱۵۰۰ متر به رقابت با حریفانش پرداخت.

وقار بعد از حضور در ۴ ماده ابتدایی، در رقابت‌های دوی ۱۵۰۰ متر به عنوان آخرین ماده حاضر شد، اما نتوانست رقابت خود را در این بخش تمام کند. بدین ترتیب وقار از کسب امتیاز لازم برای مدال بازماند و به کار خود پایان داد.

مرحله نخست مسابقات ۱۰ گانه در دو ۱۰۰ متر، پرش طول، پرتاب وزنه، پرش ارتفاع و دوی ۴۰۰ متر برگزار شد. یاشار وقار با حضور در آن مرحله صاحب ۳۱۳۰ امتیاز شد.

محمد هادی صالحی دیگر دونده ایران در مسابقات ۱۰ گانه بود که در مرحله اول به ۲۲۷۰ امتیاز دست یافت، اما به علت آسیب دیدگی از حضور در مرحله دوم این بخش از مسابقات انصراف داد.

بدین ترتیب پرونده دوومیدانی ایران در بخش ۱۰ گانه بازی‌های المپیک ناشنوایان بسته شد.