هم‌زمان با اعلام نتایج نهایی انتخابات مجلس عراق، جریان سیاسی چارچوب هماهنگی متشکل از تمامی احزاب و گروه‌های شیعی، رسماً خود را به عنوان بزرگ‌ترین فراکسیون مجلس آینده تثبیت کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد، در نشست دیشب سران این ائتلاف که با حضور نخست‌وزیر برگزار شد، توافق شد تا نامزد‌های تصدی پست نخست‌وزیری برای چهار سال آینده از درون این ائتلاف معرفی شوند و بعد از رایزنی‌های فشرده یکی را از طریق اجماع عمومی سران گروه‌های شیعه برای نخست وزیری آینده انتخاب کنند. تصمیمی که تحلیلگران آن را نشانه انسجام سیاسی جریان‌های شیعه و عامل مهم ثبات داخلی ارزیابی می‌کنند.