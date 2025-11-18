پخش زنده
مدیرکل فرودگاههای خوزستان گفت: پرواز مستقیم اهواز – قشم راهاندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید مهدی رزاز اظهار کرد: مسیر پروازی جدید اهواز – قشم با هدف توسعه دسترسی هوایی به جزیره و تسهیل سفر گردشگران و ساکنان، توسط شرکت هواپیمایی کارون برقرار شد.
وی گفت: بر اساس برنامهریزی انجامشده، از هفته آینده پروازهای رفتوبرگشت اهواز – قشم – اهواز در روزهای سهشنبه و جمعه بهصورت منظم انجام خواهد شد.
رزاز افزود: راهاندازی این مسیر جدید با هدف افزایش ارتباطات هوایی، رونق گردشگری و بهبود خدمات سفر برای اهالی و مسافران صورت میگیرد.