به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رییس کل دادگستری استان اصفهان در نشست شورای مدیران قضایی دادگستری استان با اشاره به حماسه ۲۵ آبان ۶۱ گفت: ۲۵ آبان تنها مختص به اصفهان و اصفهانی‌ها نیست بلکه تبلوری حقیقی و تجلی واقعی در حوزه ایثار و شهادت است که در تاریخ کشور جاودانه شده و شبیه همان روحیه ایثار، شجاعت و ولایتمداری را در جنگ ۱۲ روزه نیز مشاهده کردیم.

حجت‌الاسلام اسداله جعفری ادامه داد: مردمی که سرمایه‌های خود را در راه عزت، امنیت و اقتدار این کشور هدیه کرده‌اند حق بسیار بزرگی بر گردن مسوولان دارند و همه مدیران و کارگزاران باید در راستای برقراری رفاه، آرامش، امنیت و سربلندی آنها در میدان عمل آماده خدمت باشند.

رییس دستگاه قضا همچنین گفت: برخورد با ناهنجاری‌ها از مطالبات به‌حق عمومی است که به لحاظ شرع، عرف و قانون پیگیری آن با اولویت امر پیشگیری باید در دستور کار دادگستری و سایر دستگاه‌ها باشد.

حجت الاسلام جعفری با تاکید بر این که دادگستری جای حضور افرادی با مظاهر ناهنجاری نیست ادامه داد: تمام افرادی که به دادگستری‌های استان مراجعه می‌کنند ملزم به رعایت شئونات اخلاقی هستند.

رییس کل دادگستری استان، به روسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی تاکید کرد: به طور مستمر بر رعایت کامل قوانین نظارت داشته باشند و در مواجهه با ناهنجاری‌های اجتماعی به ویژه مواردی که به شکل سازمان‌یافته با برنامه اجرا می‌شود، بدون افراط و تفریط اعمال قانون کنند.

حجت الاسلام جعفری به برخی افراد که در قالب گروه‌های سازمان یافته به ویژه در اماکن عمومی اقدام به ترویج بی‌بند‌و‌باری در سطح جامعه و فضای مجازی و آسیب به امنیت روانی مردم می‌کنند هشدار داد: بی‌شک این گونه اقدامات در راستای تحقق اهداف دشمنان نظام و انقلاب اسلامی و مردم بوده و دستگاه قضایی وفق قانون با آنان برخورد قاطعانه خواهد کرد.

وی گفت: برخورد با برهم‌زنندگان امنیت و نظم عمومی، تظاهر به قدرت‌نمائی، مزاحمت برای شهروندان و اخلال در نظم عمومی نیز قاطع است.