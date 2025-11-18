پخش زنده
رییس دستگاه قضا: با افرادی که قصد برهم زدن هنجارهای جامعه را داشته باشد باید مقابله کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رییس کل دادگستری استان اصفهان در نشست شورای مدیران قضایی دادگستری استان با اشاره به حماسه ۲۵ آبان ۶۱ گفت: ۲۵ آبان تنها مختص به اصفهان و اصفهانیها نیست بلکه تبلوری حقیقی و تجلی واقعی در حوزه ایثار و شهادت است که در تاریخ کشور جاودانه شده و شبیه همان روحیه ایثار، شجاعت و ولایتمداری را در جنگ ۱۲ روزه نیز مشاهده کردیم.
حجتالاسلام اسداله جعفری ادامه داد: مردمی که سرمایههای خود را در راه عزت، امنیت و اقتدار این کشور هدیه کردهاند حق بسیار بزرگی بر گردن مسوولان دارند و همه مدیران و کارگزاران باید در راستای برقراری رفاه، آرامش، امنیت و سربلندی آنها در میدان عمل آماده خدمت باشند.
رییس دستگاه قضا همچنین گفت: برخورد با ناهنجاریها از مطالبات بهحق عمومی است که به لحاظ شرع، عرف و قانون پیگیری آن با اولویت امر پیشگیری باید در دستور کار دادگستری و سایر دستگاهها باشد.
حجت الاسلام جعفری با تاکید بر این که دادگستری جای حضور افرادی با مظاهر ناهنجاری نیست ادامه داد: تمام افرادی که به دادگستریهای استان مراجعه میکنند ملزم به رعایت شئونات اخلاقی هستند.
رییس کل دادگستری استان، به روسا و دادستانهای حوزههای قضایی تاکید کرد: به طور مستمر بر رعایت کامل قوانین نظارت داشته باشند و در مواجهه با ناهنجاریهای اجتماعی به ویژه مواردی که به شکل سازمانیافته با برنامه اجرا میشود، بدون افراط و تفریط اعمال قانون کنند.
حجت الاسلام جعفری به برخی افراد که در قالب گروههای سازمان یافته به ویژه در اماکن عمومی اقدام به ترویج بیبندوباری در سطح جامعه و فضای مجازی و آسیب به امنیت روانی مردم میکنند هشدار داد: بیشک این گونه اقدامات در راستای تحقق اهداف دشمنان نظام و انقلاب اسلامی و مردم بوده و دستگاه قضایی وفق قانون با آنان برخورد قاطعانه خواهد کرد.
وی گفت: برخورد با برهمزنندگان امنیت و نظم عمومی، تظاهر به قدرتنمائی، مزاحمت برای شهروندان و اخلال در نظم عمومی نیز قاطع است.