مدیرکل صمت گیلان از آمادگی ۲۰ بسته سرمایهگذاری صنعتی و تجاری برای تعرفه در اجلاس استانداران ساحلی خبر داد و گفت: برای ساخت نمایشگاه بین المللی گیلان به سرمایهگذاری نیاز داریم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ تیمور پورحیدری در گفتگوی اختصاصی با تحریریه خبر گفت: ۲۰ بسته سرمایه گذاری در حوزه زیرساختی و صنعتی به ۳ زبان روسی، انگلیسی و عربی برای تعرفه به مهمانان در اجلاس استانداران ساحلی دریای کاسپین آماده شده است.
وی این اجلاس را فرصتی برای جذب و مشارکت در سرمایهگذاری حوزههای تجاری و صنعتی دانست و افزود: با توجه به ظرفیتهای موجود و فضای مطلوب سرمایهگذاری در گیلان، این بستهها متناسب با نیاز استان و با هدف توسعه زیرساختهای تجاری و فعالیتهای صنعتی در نظر گرفته شده است که میتواند روند اقتصادی استان را متحول کند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان، توسعه صادرات تولیدات صنعتی و بازاریابی محصولات را از اهداف دیگر این اجلاس برشمرد و گفت: بسیاری از صنایع غذایی، دارویی، سلولزی، سرامیکی، پوشاک، ماشین سازی، تجهیزات پزشکی و فولادی، تولیدات کیفی مناسبی برای حضور در بازارهای فراملی دارند که میتوان از این اجلاس برای توسعه این صنایع و صادرات به خوبی بهره برد.
وی با تاکید بر لزوم ایجاد امکانات زیرساختی حرفهای برای معرفی توانمندیها و ظرفیتهای داخلی، اضافه کرد: یکی از بستههای پیشنهادی سرمایه گذاری در حوزههای موثر زیرساختی در خصوص ساخت و راه اندازی نمایشگاه بین المللی گیلان با همه امکانات است و استان به ساخت این نمایشگاه مجهز با امکانات ویژه نیاز دارد.