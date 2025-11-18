به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی در ششمین نشست اتاق اصناف شهرستان اراک که امروز با حضور رؤسای اتحادیه‌های صنفی برگزار شد، با اشاره به ادغام سه وزارتخانه «کار»، «تعاون» و «رفاه» و خدمات گسترده این مجموعه، درباره ثبت اشتغال‌های صنفی، نظارت بر به‌کارگیری اتباع خارجی و نقش کاریابی‌ها در تأمین نیرو توضیحاتی ارائه کرد.

مختار احمدی مسائل حوزه روابط کار را یکی از چالش‌های مهم اصناف دانست و گفت: بخش زیادی از مشکلات واحد‌های صنفی به دلیل عدم آشنایی با قانون کار و مقررات بیمه‌ای است و حتی ممکن است واحد صنفی را با بدهی‌های سنگین مواجه کند.

او با بیان نمونه‌هایی از پرونده‌های بیمه‌ای، بر ضرورت آموزش قانون کار برای اعضای اتحادیه‌ها، افزود: اداره کل آماده برگزاری دوره‌های آموزشی در محل اتاق اصناف است.



معاون اشتغال و کارآفرینی استان مرکزی نیز به تشریح طرح کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی و مشوق بیمه کارفرمایی پرداخت.

نگین براتی مزایای این طرح‌ها را برای واحد‌های صنفی برشمرد و گفت: اصناف می‌توانند با بهره‌مندی از این طرح‌ها، ضمن جذب نیروی جوان و تحصیل‌کرده، از پرداخت بخش زیادی از حق بیمه معاف شوند و هزینه‌های خود را مدیریت کنند.