به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ غلامرضا عشاقی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی جهاد کشاورزی استان اصفهان در آیین تکریم و معارفه مدیر جهاد کشاورزی اردستان، تامین نیرو و خودرو را از مهمترین دغدغه‌های جهاد کشاورزی استان اعلام کرد و افزود: کمبود اعتبارات هزینه‌ای از دیگر چالش‌های جهاد کشاورزی استان است.

محسن حیدری فرماندار اردستان نیز در این آیین اولویت شهرستان در بخش کشاورزی را حرکت به سمت کشت گلخانه‌ای اعلام کرد و گفت: مدیریت منابع آب و خاک باید در دستور کار مدیریت جدید جهاد کشاورزی اردستان باشد.

در این آیین از خدمات محمد امینی قدردانی و طا‌ها کریم فرد به عنوان سرپرست جدید جهاد کشاورزی اردستان معرفی شد.