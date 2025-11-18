پخش زنده
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان همدان گفت: از متقاضیان سرمایه گذاری در زمینه صنایع تبدیلی محصولات باغی و کشاورزی، حمایتهای ویژهای میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان همدان در همایش آموزشی - توجیهی باغداران استان، با اشاره به فعالیت ۴۰۰ واحد صنایع تبدیلی در استان، افزود: موافقت با تغییر کاربری زمینهای کشاورزی، صدور مجوزهای کوتاه مدت و تسهیلات کم بهره، از مهمترین مشوقها برای جذب سرمایه گذار در زمینه صنایع تبدیلی و کاهش ضایعات محصولات باغی و کشاورزی است.
حمزه خانجانی افشار با اشاره به وجود ۸۵ هزار هکتار باغ در استان تأکید کرد: با ۲۵ هزار هکتار باغ گردو و تولید ۷۵ هزار تن گردو در رتبه نخست کشور و با ۲۴ هزار هکتار باغ انواع انگور در بین ۳ استان برتر کشور هستیم.
او همچنین از تولید سالانه ۹۰۰ هزار تن محصول باغی در استان همدان خبر داد و تصریح کرد: ۷۰ هزار تن محصول گلخانهای هم در استان تولید و ۴۵ هزار تن محصول گلخانهای و باغی از استان صادر میشود.
این همایش با هدف آموزش و هماهنگی بیشتر با باغداران، در زمینه تغییر اقلیم آب و هوایی کشور، با هدف پایدار شدن تولید محصولات باغی و امنیت غذایی بیشتر برگزار شد.