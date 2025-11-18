به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: دامداران این استان سالانه بین ۴۰۰ تا ۴۱۷ هزار تن شیر تولید و روانه بازار می‌کنند.

پرویز بستانچی افزود: بر اساس برآوردها، پیش‌بینی می‌شود میزان تولید شیر خام استان تا پایان سال ۱۴۰۴ به حدود ۴۱۸ هزار تن برسد، ظرفیتی که آذربایجان‌غربی را به یکی از استان‌های تأثیرگذار در تأمین امنیت غذایی کشور تبدیل کرده است.

بستانچی، با بیان اینکه آذربایجان‌غربی با تولید ۳.۵ درصد شیرکشور، رتبه نهم کشور را دارد، اظهارکرد: شهرستان‌های ارومیه با ۹۶ هزار و ۱۴۰ تن، میاندوآب با ۵۸ هزار و ۵۲۰ تن و سلماس با ۵۴ هزار و ۳۴۰ تن بیشترین سهم را در تولید شیر خام استان دارند.

وی، با اشاره به آمار وزارت جهاد کشاورزی گفت: سرانه مصرف شیر درکشور حدود ۱۱۰ کیلوگرم در سال است و با وجود چالش‌های اقتصادی، آذربایجان‌غربی به دلیل حجم بالای تولید شیر و فرآورده‌های لبنی در جایگاه مناسبی برای تأمین نیاز لبنی مردم قرار دارد.

بستانچی افزود: تولید شیرخام امسال در مقایسه با سال گذشته حدود نیم درصد افزایش یافته و هم‌اکنون ۲۵۰ واحد صنعتی پرورش گاو شیری با ۱۷ هزار و ۲۰۰ رأس دام اصیل در استان فعال است.

وی، با یادآوری اینکه ۸۰ درصد تولید شیر استان در واحد‌های سنتی و ۲۰ درصد در واحد‌های صنعتی انجام می‌شود، گفت: در مجموع ۳۳ هزار واحد پرورش گاو شیری با حدود ۳۳۶ هزار رأس دام در آذربایجان‌غربی فعالیت می‌کند.

بستانچی، با اشاره به ارتقای بهره‌وری در بخش دامپروری تصریح کرد: اجرای طرح‌های نوسازی، بهسازی و اصلاح نژاد سبب شده است بسیاری از واحد‌های سنتی از نظر بهره‌وری به استاندارد‌های واحد‌های صنعتی نزدیک شوند.

معاون بهبود تولیدات دامی استان اضافه کرد: سالانه حدود ۳۰ هزار تن شیر بیش از نیاز داخلی استان تولید می‌شود که معادل هفت درصد کل تولید شیر است و این میزان بیشتر در قالب فرآورده‌های لبنی فرآوری و علاوه بر توزیع در سایر استان‌ها، بخشی نیز به اقلیم کردستان عراق صادر می‌شود.