به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مسئول مطبوعات و رسانه‌های داخلی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان در نشست هم‌اندیشی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی با رسانه‌ها در سالن شهید حیدریان اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون ۱۴ میلیارد و ۲۴۱ میلیون تومان آگهی ثبتی و دولتی به رسانه‌های استان تخصیص پیدا کرده است.



سمیرا عزیزی با تفکیک سهم آگهی‌ها اعلام کرد: ۷ میلیارد تومان سهم آگهی‌های دولتی و ۶ میلیارد و ۷۴۳ میلیون تومان سهم آگهی‌های ثبتی بوده است.



مسئول مطبوعات و رسانه‌های داخلی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان به آمار رسانه‌های استان اشاره کرد و گفت: ۳۴۵ مجوز رسانه‌ای فعال در استان داریم که شامل ۱۷۰ پایگاه خبری، ۷۷ عنوان هفته‌نامه و دوهفته‌نامه (شامل ۱۸ دوهفته‌نامه) و حضور ۱۰۰ سرپرستی از رسانه‌های سراسری است.



عزیزی خاطرنشان کرد: این ارقام حاصل پیگیری‌های مستمر و برگزاری دو جلسه شورای اطلاع‌رسانی در استانداری باهدف پای‌کار آوردن دستگاه‌های اجرایی بوده است.



وی به تبیین ضوابط توزیع آگهی پرداخت و تصریح کرد: طبق قانون، ۷۰ درصد آگهی‌های دولتی و ثبتی باید به رسانه‌های محلی و ۳۰ درصد به رسانه‌های سراسری تخصیص یابد؛ بنابراین اگر سهم آگهی رسانه‌های سراسری کمتر مشاهده می‌شود، این امر ناشی از رعایت دقیق همان تکلیف قانونی است.