معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستان عمومی و انقلاب اردبیل با اشاره به رواج ساخت و سازهای بدون پروانه و غیراستاندارد و لزوم پیشگیری در ابعاد مختلف از برخورد قانونی با سازندگان ساختمانهای ناایمن در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از مرکز رسانه دادستانی اردبیل، مرتضی طاهریفرد در بازدید از ساختمانهای میدانی با محوریت ساخت و سازهای ناایمن یا فاقد پروانه، به بررسی عملکرد شهرداری اردبیل در خصوص مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز پرداخت.
وی با اشاره به شناسایی تعدادی ساختمان چند طبقه که با نامرغوبترین مصالح و بدون رعایت حداقل استانداردهای مرتبط و در حالت بسیار خطرناکی در حال احداث بود، از صدور دستور توقف عملیات اجرایی، پلمب ساختمانهای مورد اشاره و بازداشت متخلفان خبر داد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستان عمومی و انقلاب اردبیل با انتقاد از روند نظارت مراجع متولی و طولانی شدن فرایند رسیدگی به پروندهها در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری اظهار کرد: هرگونه تخلف باید در همان مرحله ابتدایی، شناسایی و متوقف گردد و اجازه ادامه کار داده نشود.
وی همچنین به تاکیدهای دادستان عمومی و انقلاب اردبیل در خصوص مقابله جدی با ساخت و سازهای ناایمن و حمایت از ساخت و ساز قانونمند اشاره کرد و افزود: افرادی که نسبت به فک پلمب اقدام نمایند و تخلف خود را ادامه دهند، بر اساس قانون نقره داغ خواهند شد.
به گفته جهانگیر جوانمرد، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اردبیل، پروندههای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداریها نشان میدهد که بیشترین تخلف در ساخت و سازهای مازاد بر پروانه ساخت اتفاق میافتد.