هیأت مشترک کره جنوبی و یونیسف وارد سیستان و بلوچستان شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، سفیر کره جنوبی و نمایندگان یونیسف، امروز با همراهی معاون راهبری و نظارت بر بهره‌برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان از طریق فرودگاه بین‌المللی زاهدان وارد استان شدند.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، این هیأت در استانداری سیستان و بلوچستان در نشستی با حضور نمایندگانی از دانشگاه علوم پزشکی، شرکت آب و فاضلاب و آموزش و پرورش شرکت خواهد کرد تا آخرین وضعیت طرح‌های مشترک در حوزه آب، بهداشت و آموزش بررسی شود.

در ادامه بازدید از دبستان هاجر در شهر زاهدان انجام می‌شود مدرسه‌ای که با مشارکت یونیسف و آموزش و پرورش در حال بازسازی زیرساخت‌های آب و بهداشت است.

این هیأت همچنین از بیمارستان علی‌بن ابی‌طالب (ع) زاهدان بازدید خواهد کرد؛ جایی که یونیسف در سال ۲۰۲۲ با کمک مالی دولت کره جنوبی از توسعه بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان حمایت کرده است.

بازدید از موزه بزرگ زاهدان ـ موزه منطقه‌ای جنوب‌شرق کشور ـ به‌عنوان آخرین برنامه سفر امروز هیأت کره‌ای و نمایندگان یونیسف اعلام شده است.