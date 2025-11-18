پخش زنده
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای بروجن از ایمنسازی و بهسازی راههای این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، عادل تقیزاده گفت: در این طرح بیش از ۲۰ هزار مترمکعب خاکبرداری انجام شد و ۱۱ کیلومتر شانهسازی و حذف نقاط پرتگاهی به منظور افزایش ایمنی جادهها صورت گرفت.
وی افزود: در راستای ارتقای ایمنی مسیرها و کاهش خطرات ناشی از نقاط پرتگاهی و کاهش تصادفات عملیات ترانشهبرداری به طول ۳ کیلومتر با حجم ۲۰ هزار مترمکعب خاکبرداری انجام شد.
وی افزود: برای اجرای این پروژه، هفت دستگاه ماشینآلات شامل ۲ لودر، یک بیل مکانیکی و چهار کامیون به کار گرفته شد. همچنین ۱۱ کیلومتر شانهسازی و اصلاح شانههای جاده صورت گرفت تا عبور و مرور برای رانندگان و مردم منطقه امنتر شود.
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان بافزایش ایمنی و کاهش تصادفات در این محور را از اهداف این طرح دانست.