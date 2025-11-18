دادستان عمومی و انقلاب بجنورد گفت: مهلت سه ماهه برای تعیین تکلیف طرح سیمان سمنگان در شهرستان مانه تعیین شد و انتظار داریم در این مدت گام موثر در این باره برداشته شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سیدجواد ایلالی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان شمالی در نشست فوق العاده شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان، با اشاره به انقضای بیش از ۲۱ سال از تاریخ کلنگ زنی پروژه یاد شده و عدم ایفای تعهدات اعلام شده از سوی آستان قدس رضوی در مواعد پیش بینی شده، نسبت به پیامد‌های قانونی ناشی از ورود مدعی العموم از حیث تضییع حقوق بیت المال به این موضوع، به مدیران ذی ربط و دارای مسولیت هشدار داد.

دادستان عمومی و انقلاب بجنورد خاطرنشان کرد: بلاتکلیفی اجرای این طرح، تضییع حق بیت‌المال است و با گذشت زمان این مهلت و در صورت تحقق نیافتن آن با هر فرد در هر سطح برخورد قانونی انجام خواهد شد.

کارخانه سیمان سمنگان از طرح‌های ناتمام خراسان شمالی است، این طرح که ۲ دهه از کلنگ‌زنی آن سپری شده است، ظرفیت‌های مناسبی برای رونق اقتصادی دارد.