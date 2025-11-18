



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، در نشست‌های بین‌المللی ایران‌شناسی که طی دو روز در شیراز برگزار شد، محسن فانیانی، معاون بنیاد ایران‌شناسی با اشاره به اهمیت این رویداد گفت: این اجلاس فرصت مغتنمی برای گفت‌و‌گو و هم‌اندیشی میان پژوهشگران داخلی و خارجی فراهم کرد و دستاورد‌های ارزشمندی در معرفی ظرفیت‌های تمدنی ایران به همراه داشت.

فانیانی بیان کرد: بنیاد ایران‌شناسی از زمان تأسیس با هدف پژوهش، اطلاع‌رسانی و ترویج موضوعات فرهنگی و تمدنی ایران فعالیت می‌کند و یکی از مأموریت‌های اصلی آن شناسایی کرسی‌ها، انجمن‌ها و بنیاد‌های ایران‌شناسی در اقصی نقاط جهان است.

او با اشاره به تلاش برخی کشور‌های سلطه‌جو برای ترویج ایران‌هراسی، افزود: تبلیغات هدفمند علیه تمدن چند هزار ساله ایران، یکی از محور‌های فعالیت دشمنان است؛ اما برگزاری نشست‌ها، همایش‌ها و اجلاس‌های بین‌المللی ایران‌شناسی در تغییر این روایت مؤثر بوده و تصویر واقعی ایران را به دنیا نشان می‌دهد.

به گفته معاون بنیاد ایران‌شناسی، تاکنون فعالیت ایران‌شناسان در ۸۲ کشور شناسایی شده و حدود سه هزار و ۸۰۰ ایران‌شناس خارجی در قالب کرسی‌ها، بنیادها، انجمن‌ها یا به‌صورت فردی در حوزه ایران‌شناسی فعالیت دارند و بسیاری از پژوهش‌های آنان به‌صورت رسمی منتشر شده است.

فانیانی تأکید کرد: بنیاد ایران‌شناسی با همکاری دستگاه‌های فرهنگی کشور تلاش می‌کند ابعاد ناشناخته فرهنگ، تمدن و تاریخ ایران را در سطح ملی و بین‌المللی معرفی کرده و جایگاه واقعی ایران را در عرصه جهانی تثبیت کند.

او در پایان گفت: این نشست‌ها زمینه‌ای فراهم کرده تا ایران‌شناسان پس از بازگشت به کشور‌های خود، روایت صحیحی از ایران ارایه دهند و با جریان ایران‌هراسی مقابله شود .