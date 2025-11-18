برطرف شدن ناهمخوانی کدپستی و آدرس در مشهد با تکمیل طرح جینف
ناهمخوانی کدپستی و آدرس در مشهد با تکمیل طرح جینف برطرف میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
،مدیر کل پست خراسان رضوی گفت: برخی کدپستیها با آدرس اماکن در مشهد در شماری از سامانهها انطباق ندارد که با تکمیل انجام طرف جی نف که همان تعیین آدرس استاندارد برای هر مکان یا ساختمان و کدپستی (ژئوکد کردن) است، مشکل برطرف خواهد شد.
حسین شریفی افزود: کلانشهر مشهد حدود سه میلیون آدرس پستی و مکانی یا «رکورد» دارد که تاکنون ۸۰ درصد این تعداد ژئوکد شده است از این رو اگر در سامانهای انطباق کدپستی و آدرس حقیقی مکان نباشد مربوط به ۲۰ درصد اماکنی است که طرح جی نف در آنها انجام نشده و ژئوکد نشده است.
وی گفت: در حال حاضر فقط نیم درصد مرسولات در خراسان رضوی به دلایل مختلف به دست گیرنده نمیرسد و اصطلاحا مرجوع میشود که دلیل برگشت خوردن بخشی از این مرسولات انطباق نداشتن کدپستی با آدرس واقعی است و این موارد نیز بیشتر در مرسولات نهادها یی مانند فراجا رخ میدهد.
شریفی با بیان اینکه هماکنون طرح جی نف در مشهد در حال انجام است، برآورد کرد: تا پایان سال ۹۰ درصد آدرسها در این کلانشهر ژئوکد شده و کدپستی گرفته و یا کدپستیشان به روز شود.
مدیرکل پست خراسان رضوی اظهار کرد: همه شهرداریها عضو کارگروه استانی جی نف هستند و برای اجرای این طرح این نهادهاا موظفند معابر و محلهای بی نام و اماکن بدون پلاک را سامان دهی کنند تا در نهایت با استفاده از نقشههای دقیق شهرداریها به هر آدرس یک کدپستی اختصاص یابد.
شریفی مجموع آدرسهای پستی در اماکن شهری و روستایی خراسان رضوی را بیش از ۵ میلیون فقره عنوان کرد.