رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اجرای طرح «قاضی مدرسه» در استان گفت: این طرح تاکنون در ۵۰۰ مدرسه اجرا شده و دانش آموز، معلم و خانواده با حقوق و مسئولیت‌های خود آشنا شده‌اند.



وی افزود: این برنامه با هدف ارتقای آگاهی حقوقی دانش آموزان در زمینه پیشگیری از جرایم و آسیب‌های حوزه فضای مجازی طراحی شده و به ویژه در مدارس مناطق حاشیه‌ای و آسیب پذیر استان برگزار شد که با استقبال گسترده دانش آموزان، اولیاء، مربیان و مدیران مدارس همراه شد. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، حسین فاضلی هریکندی در تشریح اجرای طرح گفت: طرح «قاضی مدرسه» در ۵۰۰ مدرسه استان البرز اجرا شد که نماد هم افزایی دستگاه قضایی، جامعه وکالت و آموزش و پرورش است.

رئیس کل دادگستری استان البرز اضافه کرد: این طرح، نه یک فعالیت نمادین، بلکه حرکتی زیربنایی در مسیر پیشگیری از جرم است و در آن قضات و وکلا به صورت مستقیم با دانش آموزان در ارتباط بوده و آموزش‌های کاربردی درباره جرایم حوزه فضای مجازی شامل قوانین شبکه‌های اجتماعی، پیام رسان ها، جرایم اینترنتی، نشر محتوای غیر مجاز و مسئولیت‌های قانونی کاربران ارائه کردند؛ همچنین دانش آموزان با پیامد‌های حقوقی رفتار‌های پرخطر در فضای مجازی آشنا شدند و فرصت پرسش و پاسخ با کارشناسان حقوقی را داشتند.

رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان البرز ادامه داد: یکی از ویژگی‌های برجسته این برنامه، پوشش گسترده مدارس در یک روز واحد است که نشان دهنده برنامه‌ریزی دقیق و توان اجرایی بالا در سطح استان است؛ این اقدام موجب شد تا تعداد قابل توجهی از دانش آموزان در مدت زمان کوتاه، آموزش‌های حقوقی کاربردی و مؤثری دریافت کنند و تجربه‌ای عملی از رعایت قوانین فضای مجازی به دست آورند.

وی متذکر شد: اجرای موفق این طرح موجب افزایش سطح آگاهی حقوقی دانش آموزان، تقویت رفتار مسئولانه در فضای مجازی و ارتقای اعتماد عمومی به نظام قضایی بوده و الگویی موفق برای ادامه آموزش‌های پیشگیرانه در مدارس و کشور فراهم آورد؛ با پایان این دوره آموزشی، دانش آموزان اکنون مجهز به دانش حقوقی کافی برای رفتار امن و مسئولانه در فضای مجازی هستند.

رئیس کل دادگستری استان البرز تصریح کرد: طرح قاضی مدرسه یا «زنگ پیشگیری و حقوق»، یکی از برنامه‌های ارزشمند و اثرگذار در حوزه آموزش حقوقی و پیشگیری فرهنگی از جرم است؛ قضات و وکلا در این طرح صرفا یک مدرس نبودند بلکه آنها سفیران قانون و عدالت هستند و حضورشان در مدارس نه فقط برای آموزش، بلکه برای ایجاد انگیزه، اعتماد بین نسل جوان و نظام قضایی است و هدف فقط برگزاری یک برنامه درسی نیست، بلکه تربیت نسلی قانون مدار، مسئول و آگاه است.