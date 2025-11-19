نور خورشید منبع تولید ویتامین D در بدن انسان است و فواید و مزایای بسیار زیادی برای سلامت بدن دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، امروزه دانشمندان به این نتیجه رسیده‌اند که قرار گرفتن در معرض نور خورشید اثرات مثبت و منفی بر سلامتی دارد. با اینکه اشعه‌های ماورای بنفش عامل بروز برخی بیماری‌های پوستی است، اما در درمان برخی بیماری‌ها نیز موثر است.

تاثیر نور خورشید بر سلامت بدن

وقتی نور طبیعی خورشید به پوست می‌رسد، تولید ویتامین D را تحریک می‌کند و به عنوان "ویتامین خورشید" شناخته می‌شود و یک جز حیاتی برای سلامت کلی است؛ از التهاب جلوگیری می‌کند، فشار خون بالا را کاهش می‌دهد، به ماهیچه‌ها کمک می‌کند، عملکرد مغز را بهبود می‌بخشد و حتی ممکن است از سرطان جلوگیری کند و سطح پایین ویتامین D می‌تواند موجب بیماری‌های قلبی شود.

بدن شما قرار است در برابر آفتاب باشد و قرار گرفتن در معرض نور خورشید در طول روز برای سلامتی بسیار مهم است . به شما توصیه می‌شود که روزانه حداقل ۱۰ تا ۱۵ دقیقه زیر نور خورشید باشید. قرار گرفتن در معرض نور خورشید تاثیر زیادی بر افسردگی، اختلال عاطفی فصلی و کیفیت خواب دارد.

اضافه کردن کمی نور خورشید به زندگی می‌تواند حتی کاهش وزن را افزایش دهد. ماه‌های گرم اجازه فعالیت‌های فضای باز لذت بخش را می‌دهد. پیاده روی کنید، یک ورزش جدید انجام دهید، دور محله تان دوچرخه سواری کنید و یا حتی یک سفر کمپینگ برنامه ریزی کنید. شما شگفت زده خواهید شد از اینکه ببینید کمی در بودن فضای باز چقدر برای سلامتی تان مفید است.

متاسفانه دیابت در بین افراد در این سال‌ها افزایش پیدا کرده است. ویتامین D نقش بزرگی در تولید انسولین ایفا می‌کند و مطالعات یک ارتباط مثبت بین مقاومت انسولین و کمبود ویتامین D را نشان داده‌اند. آن‌ها توضیح می‌دهند:" بسیاری از مطالعات مربوط به ویتامین D برای افراد در معرض خطر دیابت، بهبود‌های قابل توجهی در سطوح گلوکز، تولید انسولین، مقاومت انسولین و کنترل A۱c (نشانگر سطح طولانی قند خون) نشان داده‌اند. و اما نور خورشید چه فوایدی برای سلامت بدن ما دارد؟

کاهش خطر ابتلا به دیابت نوع ۲:

ثابت شده است که نور خورشید سیستم ایمنی شما و ویتامین‌های D و سلول‌های T را تحریک می‌کند که منجر به افزایش ایمنی بدن می‌شوند. محققین می‌گویند: ما بر انرژی خورشیدی تکیه می‌کنیم تا بدن مان را قادر سازیم تا عفونت‌ها و بیماری‌ها را دفع کنند.

جلوگیری از کمبود ویتامین D:

ویتامین D نیز به عنوان "ویتامین آفتاب" شناخته می‌شود، بنا بر این تحقیق، تقریباً ۵۰ درصد از جمعیت جهان "کمبود ویتامین D" دارند. حدود یک میلیارد نفر در سراسر جهان، از بین نژاد‌های گوناگون و گروه‌های سنی مختلف، دارای کمبود ویتامین D هستند، بنابراین قرار گرفتن در معرض نور خورشید مهم است.

کاهش ریسک سرطان:

پزشکان از نقطه نظر علمی توضیح می‌دهند که بودن زیر خورشید در بهار ممکن است برای مردان بهتر باشد آنها از نقطه نظر علمی توضیح می‌دهند که ویتامین D خطر بسیاری از اشکال سرطان را کاهش داده و میزان بقا را زمانی که سرطان به یک مرحله قابل شناسایی می‌رسد، افزایش می‌دهد.

بهبود حالت روحی:

یک روز بد داشتید؟ بیرون بروید! نور خورشید میزان سروتونین را افزایش می‌دهد که به تقویت احساسات خوشحالی کمک می‌کند. به شما توصیه می‌شود که نور خورشید را برای ۱۰ تا ۱۵ دقیقه در روز دریافت کنید.

کاهش فشار خون:

فشار خون بالا بسیار خطرناک است، مهم است که به یاد بگیرید تا فشار خونتان را چگونه کاهش دهید. یکی از آن‌ها قرار گرفتن در معرض نور خورشید است. تحقیقات نشان داده‌اند که اکسید نیتریک در لایه بالایی پوست به نور خورشید واکنش می‌دهد که باعث می‌شود رگ‌های خونی به هنگام حرکت اکسید به درون جریان خون گسترش پیدا کنند. این، منجر به فشار خون پایین‌تر می‌شود.

کاهش وزن:

کمبود نور خورشید می‌تواند منجر به افسردگی شود که می‌تواند بر اشتها شما نیز تاثیر بگذارد. گرسنگی را بخشی از مغز شما به نام هیپوتالاموس کنترل می‌کند (با سروتونین کار می‌کند و به تسکین گرسنگی کمک می‌کند).

عدم دریافت نور خورشید باعث کاهش سطح سروتونین می‌شود، که می‌تواند منجر به عدم احساس سیر بودن شود؛ بنابراین قرار گرفتن در معرض نور خورشید به شما در کنترل اشتها کمک خواهد کرد. نور خورشید سطح فعالیت شما را افزایش می‌دهد. زیرا هوا گرم‌تر می‌شود، فعالیت‌های فضای باز بیشتری برای شرکت در آنها وجود دارد.

بهبود خواب:

تحقیقات نشان می‌دهند که نور خورشید صبح با خواب و سلامت بهتر مرتبط است. گرفتن کم نور صبحگاهی می‌تواند باعث شود که خوابیدن و بیدار شدن برایتان سخت شود.

نشانه‌های آلزایمر:

تحقیقات نشان داده است بیماران آلزایمری که در معرض نور خورشید قرار می‌گیرند، نشانه‌های کم تری از افسردگی، اضطراب و بیداری شبانه را دارند.

سلامتی بهتر استخوان:

همانطور که می‌دانیم، ویتامین D بدن ما را تغذیه می‌کند. اما چیزی که بسیاری از ما‌ها نمی‌دانیم این است که ویتامین D در واقع به بدن کمک می‌کند تا کلسیم را جذب کند. پس منجر به استخوان‌های قوی و سالم می‌شود.

درمان اختلال پوستی:

نور خورشید در واقع می‌تواند با جذب سلول‌های ایمنی به سطح پوست قادر به مبارزه با بیماری‌های پوستی باشد. ثابت شده است که در معرض اشعه UV بودن برای درمان جوش ها، آکنه و پسوریازیس مفید است.

بهبود سلامت چشم:

برخلاف آنچه بسیاری از مردم بر این باورند که نور خورشید دشمن چشم‌های ما است. ویتامین D با بهبود بینایی و پیری چشم مرتبط است. براساس این تحقیق، " اثر نور خورشید نه تنها مفید است بلکه اثر شفابخشی بر چشم‌ها نیز دارد. "

بهبود عملکرد مغز:

نور خورشید به طور مستقیم بر غده پینه آل تاثیر دارد. این، غده‌ای است که ملاتونین را تولید می‌کند؛ یک آنتی اکسیدان قوی که برای کیفیت خواب مهم است و به جلوگیری از افسردگی کمک می‌کند؛ بنابراین بیرون بروید تا بتوانید یک خواب خوب شبانه داشته باشید و برای عملکرد درست مغز بسیار مهم است.

درمان افسردگی:

قرار گرفتن در معرض نور خورشید با افزایش سطح میزان عامل ضد افسردگی طبیعی در مغز ارتباط دارد. مغز در روز‌های آفتابی بیش از روز‌های تاریک تر، سروتونین تولید می‌کند. بنابراین، افرادی که افسردگی دارند، اگر زمانی را در آفتاب بگذرانند ممکن است علائم کمتری داشته باشند.

اختلال عاطفی فصلی:

محققین معتقدند که اختلال عاطفی فصلی با کمبود نور خورشید ارتباط دارد. این، نوعی افسردگی است که با تغییر فصول برانگیخته می‌شود. نبودن در معرض نور خورشید، می‌تواند سطح سروتونین یک فرد را پایین بیاورد. سطوح پایین سروتونین مرتبط با خطر بالاتر اختلال عاطفی فصلی (SAD) است.