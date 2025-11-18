پخش زنده
امروز: -
دوازدهمین کنگره ملی اخلاق پزشکی و نهمین کنگره ملی اخلاق پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی همدان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: این کنگره تا ۲۹ آبان در محورهای اصلی اخلاق در آموزش پزشکی و پرستاری، اخلاق در پژوهشهای پرستاری برگزار می شود و در محورهای فرعی به نقش هنر در اخلاق پزشکی و پرستاری پرداخته میشود.
بهروز کارخانه ای با بیان اینکه بنیاد بوعلی سینا هم یک پنل اختصاصی درباره شیوه بوعلی سینا در اخلق پزشکی ارائه خواهد داد، افزود: در مجموع ۴۳۰ اثر به دبیرخانه کنگره رسیده است که در قالب ۲۵۴ پوستر و ۱۸ نشست تخصصی و ۹۸ سخنرانی در کنگره ارائه خواهد شد.
علیرضا سلطانیان، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی همدان و دبیر کنگره، هم مهمترین هدف کنگره را افزایش کیفیت خدمات سلامت عنوان کرد و گفت: امیدواریم بتوانیم از دستاوردهای علمی شرکت کنندگان نهایت استفاده را ببریم.