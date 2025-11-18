رویداد بین المللی ایرانشناسی، از اثرگذارترین گردهماییهای علمی سالهای اخیر
معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس: رویداد بین المللی ایرانشناسی، یکی از موفقترین و اثرگذارترین گردهماییهای علمی سالهای اخیر بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس گفت : رویداد بین المللی ایرانشناسی، یکی از موفقترین و اثرگذارترین گردهماییهای علمی سالهای اخیر بود.
مهدی پارسایی افزود: در این نشست تعاملات بسیار جدی و ارزشمندی میان دانشگاهیان شیراز و ایرانشناسان برجسته شکل گرفت و خوشبختانه شاهد گفتوگوهای علمی و فرهنگی پرمحتوایی بودیم که میتواند مسیر تازهای برای همکاریهای بینالمللی در حوزه ایرانشناسی باز کند.
پارسایی با اشاره به برگزاری پنج پنل تخصصی در حوزههای گردشگری، حافظپژوهی، ایرانشناسی و مطالعات فرهنگی افزود: بسیاری از ایرانشناسان تاکنون ایران را از میان کتابها و متون میشناختند؛ اما حضور آنان در فارس و شیراز و آشنایی نزدیک با ایران معاصر، اتفاق بسیار مثبت و تأثیرگذاری بود که نگاه تازهای برایشان ایجاد کرد.
وی از پیشنهاد برگزاری دوسالانه اجلاس ایرانشناسی با دبیرخانه دائمی در شیراز بهعنوان یکی از دستاوردهای مهم این نشست یاد کرد و گفت:در صورت نهایی شدن این موضوع، شیراز به یکی از مراکز مهم تبادل علمی ایرانشناسان تبدیل خواهد شد و این روند میتواند منشأ تحولات جدی در حوزه دیپلماسی فرهنگی باشد.
پارسایی همچنین به برگزاری رویداد فرهنگی شب شیراز اشاره کرد و آن را تقویتکننده دیپلماسی عمومی و شناخت عینی ایران معاصر دانست.
معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس در پایان تأکید کرد: خروجی این دو روز نهتنها تقویت روابط علمی، بلکه معرفی ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری فارس به جامعه ایرانشناسان جهان بود و امیدواریم این مسیر با برگزاریهای مستمر و هدفمند ادامه یابد.