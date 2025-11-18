به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان مبارکه گفت : طرح کشف وسایل نقلیه مسروقه به صورت ویژه به همت ماموران انتظامی این فرماندهی در سطح شهرستان مبارکه اجرایی شد.

سرهنگ مصطفی صادق زاده افزود : ماموران با بررسی های میدانی و گشت زنی های فعال و هدفمند در سطح حوزه استحفاظی خود موفق شدند 3 دستگاه خودرو مسروقه را کشف کنند.

وی گفت : مالکان این وسایل نقلیه مسروقه شناسایی شدند و تحویل این وسایل به آنان در حال اجراست .