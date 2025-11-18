پخش زنده
امروز: -
وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی و کاهش دید افقی تا اواسط وقت شنبه در جادههای مواصلاتی پیش بینی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی و کاهش دید افقی از اواخروقت سه شنبه تا اواسط وقت شنبه در مناطق جنوبی و مرکزی و شمالی استان و جادههای مواصلاتی منتهی به مرکز استان پیش بینی می شود.
بررسی نقشههای پیش یابی هواشناسی تا اواخر هفته جاری جوی نسبتا پایدار را نشان میدهد. در این ایام پدیده غالب غبار صبحگاهی در شهرهای صنعتی و بزرگ استان و مه یا مه رقیق بویژه در جادههای مواصلاتی و مناطق جنوبی، مرکزی و شمالی استان خواهد بود.
تا روز پنجشنبه وزش بادهای متوسط در نوار ساحلی و قسمتهای جنوبی و مرکزی استان مورد انتظار است. شمال خلیج فارس نیز در این ایام مواج است. تا روز جمعه شاهد کاهش ۲ تا ۴ درجهای دما در استان خواهیم بود.
در شبانه روز گذشته رامشیر با دمای ۳۳.۸ و ایذه با دمای ۵ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.