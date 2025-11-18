به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، طباطبایی در نشستی با حضور شهردار، رئیس میراث فرهنگی و کارشناسان استان یزد گفت: تدبیر شهرستان میبد در احداث موزه جامع مردم‌شناسی و پای کار بودن پرفسور کریم‌زاده به عنوان خیر در سال‌های گذشته قابل تقدیر است.

طباطبایی افزود: این موزه ظرفیت بسیار خوبی در حوزه گردشگری، فعالیت‌های دانش‌آموزی و دانشجویی دارد و باید هرچه سریع‌تر از سوی شهرداری، تفاهمات صورت گرفته پیگیری و تکمیل پروژه آغاز شود.

وی با بیان اینکه پروژه موزه جامع مردم‌شناسی با ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی در ورودی پارک غدیر متوقف مانده و نیازمند ۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای ادامه اجراست، تصریح کرد: به لحاظ معماری سنتی و موقعیت مکانی کم‌نظیر، تکمیل این پروژه بستر جذب گردشگر را برای شهرستان فراهم خواهد کرد.

طباطبایی خاطرنشان کرد: فرمانداری میبد تمام قد از ادامه اجرای این پروژه حمایت می‌کند و شهرداری موظف است پیگیری تفاهمات و ارائه گزارش ماهانه به فرمانداری را انجام دهد.

موزه پرفسور کریم‌زاده قرار است علاوه بر نمایش مردم‌شناسی، به عنوان مرکز صنایع دستی، فرهنگی و کتاب نیز فعالیت کند و به یکی از جاذبه‌های مهم فرهنگی و آموزشی شهرستان تبدیل شود.