پخش زنده
امروز: -
دو ساختمان مجزا توسط خیّران به اداره آموزش و پرورش و شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهولات اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در قالب این اقدامات خیرخواهانه، تفاهمنامه اهدای یک باب منزل مسکونی به آموزش و پرورش و تفاهمنامه واگذاری ساختمان خیرساز برای راهاندازی نخستین درمانگاه تخصصی شهرستان مه ولات امضا شد.
مدیر آموزش و پرورش مه ولات گفت: تفاهمنامه اهدای این منزل مسکونی توسط خیر نیکاندیش، حاجیه خانم «زهرا اشرفی» به منظور توسعه زیرساختهای آموزشی مدرسه شهید حافظیان فر در روستای عبدلآباد، طی مراسمی رسمی به امضا رسید.
محمد محمودی افزود: این اقدام خیرخواهانه نقش قابلتوجهی در توسعه فضاهای آموزشی منطقه دارد و گامی مؤثر در حمایت از روند تعلیم و تربیت دانشآموزان روستای عبدلآباد محسوب میشود.
همچنین تفاهمنامه واگذاری ساختمان خیرساز مرحوم بزمی، برای راهاندازی نخستین درمانگاه تخصصی شهرستان مهولات، میان ورثه مرحوم بزمی و شبکه بهداشت و درمان این شهرستان امضا شد.
فرماندار شهرستان مه ولات در این مراسم، بر اهمیت توسعه خدمات درمانی تخصصی در شهرستان و نقش خیرین در ارتقای سطح سلامت مردم تأکید کرد و گفت: این درمانگاه میتواند گام مهمی در کاهش سفرهای درمانی مردم به خارج از شهرستان و ارائه خدمات با کیفیت به ساکنان منطقه باشد.
ریحانه شریعتی اصل افزود: با امضای این تفاهمنامه، مراحل اجرایی و برنامهریزی برای آمادهسازی ساختمان و تجهیز آن برای راهاندازی درمانگاه تخصصی آغاز خواهد شد و امید است در آیندهای نزدیک خدمات تخصصی به ساکنان شهرستان ارائه شود.