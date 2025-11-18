صدا و سیمای خلیج فارس در غرفه ویژه‌ای از نمایشگاه تولیدات مراکز در تهران، تولیدات رسانه‌ای خود را به نمایش گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ قائم مقام صدا و سیمای خلیج فارس گفت: نمایشگاه تولیدات رسانه‌ای مراکز صدا و سیما در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برپا شد که در این نمایشگاه تولیدات رسانه‌ای این مرکز نیز در حوزه‌های پیام در معرض دید علاقمندان قرار گرفت.

علی عیسوی افزود: ۳۳ مرکز صدا و سیما، تولیدات رسانه‌ای خود را به مدت یک روز در این نمایشگاه ارائه کردند.

