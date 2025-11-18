پخش زنده
مسابقات پارا وزنه برداری قهرمانی شمالغرب کشور گرامیداشت سیامند رحمان ، با شرکت ۳۹ ورزشکاردر ارومیه آغاز شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مسابقات گرامیداشت یاد و نام جهان پهلوان سیامند رحمان در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان بمدت دو روز در وزنهای مختلف در ارومیه برگزار می شود.
در این مسابقات ۲۷ ورزشکار دربخش مردان و ۱۲ ورزشکار در بخش خانمها از استانهای آذربایجان غربی، شرقی اردبیل و زنجان، رقابت خواهند کرد .
نفرات برتر به مسابقات قهرمانی کشور در تهران و انتخابی تیم ملی پارا وزنه برداری راه می یابند.