به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مسابقات گرامیداشت یاد و نام جهان پهلوان سیامند رحمان در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان بمدت دو روز در وزن‌های مختلف در ارومیه برگزار می شود.

در این مسابقات ۲۷ ورزشکار دربخش مردان و ۱۲ ورزشکار در بخش خانمها از استان‌های آذربایجان غربی، شرقی اردبیل و زنجان، رقابت خواهند کرد .

نفرات برتر به مسابقات قهرمانی کشور در تهران و انتخابی تیم ملی پارا وزنه برداری راه می یابند.