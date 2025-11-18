برتری تیم ملی کبدی بانوان ایران در گام نخست رقابت‌های جهانی با درخشش مهتاب لک علی‌آبادی

در نخستین روز مسابقات کبدی قهرمانی بانوان جهان، تیم ملی کبدی کشورمان با عملکردی درخشان و اقتدار کامل، موفق شد در مرحله گروهی با نتیجه ۵۵ بر ۱۱ تیم ملی لهستان را شکست دهد.