برتری تیم ملی کبدی بانوان ایران در گام نخست رقابتهای جهانی با درخشش مهتاب لک علیآبادی
در نخستین روز مسابقات کبدی قهرمانی بانوان جهان، تیم ملی کبدی کشورمان با عملکردی درخشان و اقتدار کامل، موفق شد در مرحله گروهی با نتیجه ۵۵ بر ۱۱ تیم ملی لهستان را شکست دهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
در نخستین روز مسابقات کبدی قهرمانی بانوان جهان مهتاب لک علیآبادی، ورزشکار شایسته استان مرکزی، از بازیکنان تأثیرگذار تیم ملی بود و نقش مهمی در پیروزی ایران ایفا کرد.
بر اساس برنامه مسابقات، ملیپوشان کشورمان در دومین دیدار خود فردا به مصاف کنیا خواهند رفت.
دومین دوره رقابتهای کبدی قهرمانی بانوان جهان با حضور ۱۱ تیم از کشورهای مختلف به میزبانی بنگلادش در حال برگزاری است.