به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی، اداره‌کل دادگستری استان مرکزی اعلام کرد: در جریان تسطیح نمودن زمینی به مساحت ۳۰ هکتار از اراضی اداره جهاد کشاورزی شهرستان دلیجان که به منظور احداث نیروگاه خورشیدی به یک شرکت فنی مهندسی واگذار شده، سنگ نگاره‌هایی به قدمت «پیش از تاریخ» در محل مشاهده شد.

پس از بازدید میدانی مقام قضایی از محل، دستوری مبنی بر اینکه ظرف مدت مشخص، نماینده اداره کل میراث فرهنگی استان مرکزی، در محل حاضر و سنگ‌هایی که از قسمت تسطیح شده جمع آوری و دپو شده، بررسی و جداسازی شود، صادر شد.

مقرر شد سنگ‌هایی که مورد نظر کارشناس فنی اداره میراث فرهنگی است، شمارش و با همکاری بهره بردار با رعایت تمامی ضوابط مراقبتی به محل مورد نظر آن اداره انتقال یابد.

با توجه به بازدید به عمل آمده از سوی دادستانی از محل محوطه تاریخی سنگ نگاره ها، مشاهده شد در برخی قسمت‌هایی که هنوز توسط شرکت بهره بردار تسطیح نشده، لودر فقط برخی سنگ‌های دارای سنگ نگاره را جابجا کرده است تا ظاهراً قسمت زیر آن را جست‌و‌جو نماید.

همچنین قرار است ظرف ۳ روز نماینده اداره کل میراث فرهنگی استان مرکزی از ۱۵ هکتاری که هنوز تسطیح نشده بازدید به عمل آورده و طبق شیوه نامه‌های حفظ آثار و ابنیه تاریخی سنگ‌های دارای سنگ‌نگاره، مشخص، شماره گذاری و تصویربرداری شود و نهایتاً تعداد آنها مشخص و صورتجلسه شود.

به مجری طرح نیروگاه خورشیدی نیز ابلاغ شد نسبت به محافظت از دیگر سنگ‌هایی که در قسمت ۱۵ هکتاری که هنوز تسطیح صورت نگرفته، مبادرت نماید و در این قسمت هیچ گونه اقدام و تغییری تا اطلاع بعدی انجام نشود.